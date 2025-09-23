Спорт
Адмирал
4:5
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Валентен Руае
0:2
Завершен
Александр Бублик
Ханчжоу
Металлург Мг
3:2
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
2:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Broke Boys
0:2
Завершен
Сокол
Fonbet Кубок России|1/32 финала
Вулверхэмптон
0:0
1-й тайм
live
Эвертон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
Ливерпуль
Сегодня
22:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Кубок лиги|1/16 финала
21:38, 23 сентября 2025Спорт

Клуб Смолова вылетел из Кубка России

Клуб Смолова Броук Бойз вылетел из Кубка России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Клуб Медиалиги «Броук Бойз» на своем поле проиграл саратовскому «Соколу» в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 23 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей в первом тайме отличился Алексей Доля, а во втором тайме забил Никита Глойдман.

В составе «Броук Бойз» 77 минут на поле провел бывший футболист сборной России Федор Смолов. После поражения его команда вылетела из Кубка России.

Начало матча было отложено из-за опоздания «Броук Бойз» на стадион. Из-за этого игрокам «Сокола» пришлось разминаться с воображаемыми мячами.

