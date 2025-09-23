Футболисты российского клуба размялись с воображаемыми мячами перед игрой Кубка страны

Футболисты «Сокола» размялись с воображаемыми мячами перед игрой Кубка страны

Футболисты саратовского «Сокола» провели разминку с воображаемыми мячами перед игрой 1/32 финала «Пути регионов» Кубка России против команды Медиалиги «Броук Бойз». Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча проходит во вторник, 23 сентября, в подмосковном Красногорске. Хозяевами выступают «Броук Бойз», которые попали в пробку и прибыли на стадион за четыре минуты до начала матча. Именно они по регламенту должны были предоставить мячи «Соколу», саратовцы не взяли их с собой на выезд. Им пришлось имитировать передачи и обработку мяча без него.

Из-за опоздания «Броук Бойз» начало матча пришлось отложить на 15 минут. На момент публикации новости в игре идет первый тайм, на 17-й минуте гостей вывел вперед Алексей Доля.

В предыдущей стадии Кубка России «Броук Бойз» прошли «Леон Сатурн». Перед тем матчем 17 игроков клуба Медиалиги получили пищевое отравление.