15:03, 10 сентября 2025Спорт

17 футболистов российского футбольного клуба отравились перед матчем Кубка страны

17 футболистов «Броук Бойз» отравились перед матчем Кубка России с «Леон Сатурн»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

17 футболистов российского клуба Медиалиги «Броук Бойз» отравились в преддверии матча третьего раунда Пути регионов Кубка страны против «Леон Сатурн». Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент клуба Дмитрий Егоров.

«Вчера к вечеру эпидемия разрослась до 17 человек. Понос и рвоту сменила температура. У меня приподнялась тоже. Однако к утру ребят начало отпускать, температура стала уходить», — заявил Егоров. Он добавил, что пока не знает, будет ли сыгран матч.

Встреча «Броук Бойз» с «Леон Сатурн» запланирована на 11 сентября. Во втором раунде команда Егорова победила курский «Авангард» (2:1).

В апреле прошлого года главный на тот момент тренер «Сочи» испанец Роберт Морено заявил об отравлении 14 игроков команды перед матчем с «Ахматом». Он назвал позором отказ РПЛ перенести игру. Встреча завершилась минимальной победой грозненцев.

