13:53, 23 сентября 2025Ценности

Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж и показала результат на камеру

Американская телезвезда Кортни Кардашьян показала на камеру прямую челку
Мария Винар

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда Кортни Кардашьян кардинально сменила имидж и показала результат на камеру. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в белой футболке с принтом. Так, она предстала перед зеркалом с распущенными волосами и прямой челкой. «Сезон ведьм», — подписала снимок сестра известной предпринимательницы Ким Кардашьян.

Поклонники оценили преображение кумира в комментариях под публикацией. «Это новая версия Кортни? Такая сексуальная», «С этой прической ты выглядишь моложе», «Челка смотрится на тебе потрясающе!», «Эра челки наступила в твоей жизни», «Из тебя получилась отличная ведьма с такой прической», — высказывались они.

В августе сообщалось, что Кортни Кардашьян опубликовала фото с игрушкой для взрослых.

