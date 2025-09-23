Мир
13:40, 23 сентября 2025Мир

«Все перекрыто из-за тебя». В Нью-Йорке задержали Макрона. Ему пришлось срочно звонить Трампу

В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль Макрона, ему пришлось звонить Трампу
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона задержала американская полиция. Это произошло на одной из улиц Нью-Йорка после выступления французского лидера в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Причиной задержания Макрона в США стали перекрытие улиц из-за кортежа президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Задержание Макрона попало на видео

Остановка президента Франции в Нью-Йорке правоохранителями попала на видео, которое затем распространилось в средствах массовой информации (СМИ). На опубликованных кадрах видно, что французский лидер после остановки его автомобиля вышел на улицу и лично подошел к полицейским, чтобы узнать о происходящем. Один из них узнал Макрона, однако пропустить отказался.

«Мне очень жаль, господин президент, в настоящее время все заблокировано», — объяснил он политику.

Макрон позвонил Трампу

После того как президент Франции не смог убедить полицию пропустить его, Макрон позвонил американскому коллеге и сообщил, что оказался заблокирован из-за него.

Знаешь что? Я жду на улице, потому что все перекрыто из-за тебя

Эммануэль Макронпрезидент Франции

Однако, судя по кадрам, автомобиль французского лидера полиция так и не пропустила.

Кадр: @minvalazyoutube / YouTube

С оказавшимся на улице Макроном начали фотографироваться прохожие

По информации СМИ, перекрытые для проезда кортежа Трампа улицы Нью-Йорка через несколько минут открыли для пешеходов и Макрон отправился пешком к посольству Франции в США.

Уточняется, что пешая прогулка политика заняла около получаса. За это время к нему подошли несколько человек, чтобы вместе сфотографироваться. Это также попало на видео.

Примечательно, что один из подошедших к нему мужчин поцеловал его в голову. Макрон поблагодарил его за внимание.

Кадр: @minvalazyoutube / YouTube

Между Макроном и Трампом произошел спор

Ранее стало известно о споре французского лидера с президентом Соединенных Штатов. Макрон выразил несогласие с позицией американского главы по вопросу импорта российских энергоносителей в Европу.

В частности, президент Франции попытался оспорить призывы Трампа к Евросоюзу снизить зависимость от нефти и газа из России, если объединение хочет, чтобы США усилили давление на Москву.

«Сегодня это не является ключевым фактором», — заявил Макрон, добавив, что страны Европы и так сократили импорт российских энергоресурсов более чем на 80 процентов.

