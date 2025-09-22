Интернет и СМИ
04:58, 22 сентября 2025Интернет и СМИ

Стало известно о споре Макрона и Трампа из-за России

Bloomberg: Макрон заочно поспорил с Трампом из-за импорта газа и нефти из России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: L.Urman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заочно поспорил с позицией американского главы Дональда Трампа по импорту российских энергоносителей в Европу. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что французский лидер назвал оставшийся импорт энергоносителей Европейским союзом из России «очень незначительным», пытаясь оспорить призывы Трампа к блоку снизить зависимость.

Агентство подчеркнуло, что Макрон попытался оправдаться, отметив, что импорт сократился на 80 процентов.

Ранее еврокомиссар Дэн Йоргенсен сказал, что Еврокомиссия предложила полный запрет импорта российского газа и в ЕС уже изучают подобную возможность. В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер в очередной раз предупредил, что без российского газа Европа может замерзнуть.

    

