Стало известно о споре Макрона и Трампа из-за России

Bloomberg: Макрон заочно поспорил с Трампом из-за импорта газа и нефти из России

Президент Франции Эммануэль Макрон заочно поспорил с позицией американского главы Дональда Трампа по импорту российских энергоносителей в Европу. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что французский лидер назвал оставшийся импорт энергоносителей Европейским союзом из России «очень незначительным», пытаясь оспорить призывы Трампа к блоку снизить зависимость.

Агентство подчеркнуло, что Макрон попытался оправдаться, отметив, что импорт сократился на 80 процентов.

Ранее еврокомиссар Дэн Йоргенсен сказал, что Еврокомиссия предложила полный запрет импорта российского газа и в ЕС уже изучают подобную возможность. В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер в очередной раз предупредил, что без российского газа Европа может замерзнуть.