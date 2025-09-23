Мединский назвал глупостью одно решение властей Молдавии

Мединский назвал глупостью запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии — это особый случай глупости. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился помощник президента России Владимир Мединский.

«Стараюсь не замечать всякого рода глупости. Но это особый случай. Запретить комедию Гайдая из-за "милитаристского контекста и политического содержания"...» — написал чиновник.

Он отметил, что подобными решениями власти республики сумеют себя «обессмертить».

О запрете фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии стало известно 22 сентября. В чем именно местные вещатели усмотрели нарушения, не уточняется.