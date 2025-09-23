Муж Маши Распутиной объяснил решение пожениться после 25 лет отношений

Бизнесмен Захаров заявил, что не мог жениться на Распутиной из-за графика певицы

Продюсер и бизнесмен Виктор Захаров объяснил их с певицей Машей Распутиной решение пожениться после 25 лет совместной жизни. Его слова приводит Общественная служба новостей.

По словам Захарова, зарегистрировать отношения паре мешал плотный гастрольный график артистки. «Честно говоря, мы особо и не рвались в ЗАГС, чтобы оформить отношения. Больше 20 лет мы вместе, любим друг друга, и печать в паспорте ничего не поменяла бы. Но мы на семейном совете подумали и решили сделать это. Люди и в 80 лет узаконивают отношения. В этом нет ничего странного», — рассказал он.

Бизнесмен подчеркнул, что после регистрации «еще больше полюбил» певицу. «А как не любить такую женщину? Она вечно молодая и стройная! Даст фору любой девице», — заявил он.

Ранее стало известно, что Маша Распутина тайно вышла замуж за Виктора Захарова после 25 лет совместной жизни.

Распутина состоит в отношениях с Захаровым с конца 1990-х. Известно, что у 61-летней исполнительницы и 70-летнего бизнесмена есть общая дочь Мария. В 1999 году пара обвенчалась в церкви, однако не заключила брак, поскольку на тот момент Захаров был женат.