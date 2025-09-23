Наука и техника
09:05, 23 сентября 2025Наука и техника

НАСА выбрало Blue Origin для отправки VIPER на Луну

НАСА выбрало компанию Blue Origin для отправки ровера VIPER на Луну
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

НАСА выбрало компанию Blue Origin для отправки ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) на Луну. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), составляет 190 миллионов долларов. Доставить ровер на поверхность естественного спутника Земли должен модуль Blue Moon MK1, запуск которого намечен на конец 2027 года.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что НАСА призвало частные компании доставить ровер VIPER на Луну.

В сентябре 2024-го НАСА отменило миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.

