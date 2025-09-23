НАСА выбрало Blue Origin для отправки VIPER на Луну

НАСА выбрало компанию Blue Origin для отправки ровера Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) на Луну. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), составляет 190 миллионов долларов. Доставить ровер на поверхность естественного спутника Земли должен модуль Blue Moon MK1, запуск которого намечен на конец 2027 года.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что НАСА призвало частные компании доставить ровер VIPER на Луну.

В сентябре 2024-го НАСА отменило миссию VIPER, предназначенную для поиска льда и других ресурсов в районе южного полюса Луны, из-за перерасхода средств.