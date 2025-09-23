Мир
06:21, 23 сентября 2025

Неизвестный в ризе пытался прорваться к президенту Польши в церкви

Polsat News: Мужчина в ризе пытался прорваться к президенту Польши в церкви США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Неизвестный мужчина в облачении священника пытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому в ходе его поездки в Пенсильванию, США. Об этом сообщил телеканал Polsat News.

Известно, что инцидент произошел в католическом храме в Дойлстауне во время мессы. Из алтаря вывели мужчину в ризе, который не является священником. «При нем не было видимых опасных предметов, и он оказал сопротивления», — отмечается в публикации.

Очевидцем происшествия стал главный редактор польской газеты Fakt Михаил Водзиньский. По его словам, местная польская община знает подозреваемого. Мужчина и раньше мешал мессе, но впервые выдал себя за священника. Его задержали сотрудники службы безопасности.

Ранее в католическом храме Стамбула устроили стрельбу. В рамках расследования задержали 47 человек по 30 адресам.

