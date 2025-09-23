Силовые структуры
Оглашен приговор по делу о подмене лекарств пациентам в российском научном центре

Суд приговорил к 6 годам экс-директора красноярского ФМБА Баранкина за растрату
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярске суд вынес приговор бывшему гендиректору Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Борису Баранкину, признанному виновным в хищении средств при поставке лекарств пациентам. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

За растрату 15,5 миллиона рублей подсудимый получил шесть лет лишения свободы. Представитель компании, участвовавший в криминальной схеме, осужден условно сроком на 3,5 года.

По версии следствия, с 2018-го по 2021 год Баранкин вместе с директором по страховой и внебюджетной деятельности, заведующей аптекой и представителя частной компании занимались частичной подменой препаратов на дешевые аналоги, поставляемых пациентам центра. Медикаменты оплачивались Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Похищенными средствами участники схемы присваивали себе.

Директора по страховой и внебюджетной деятельности центра, которая является женой Баранкина, еще судят, заведующую аптекой осудили на 6,5 года колонии общего режима со штрафом в 1,9 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных ФСБ.

В январе против Баранкина было выдвинуто новое обвинение в получении взятки на 16,5 миллиона рублей. Вскоре стало известно о том, что он впал в кому после попытки уйти из жизни. Семья Баранкина опровергла эту версию.

