Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:30, 23 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Описаны изменения на авторынке после введения нового утильсбора

Автоэксперт Ольховский связал новый утильсбор с ограничением конкуренции
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Введение нового утилизационного сбора в России может негативно отразиться на авторынке в России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт, генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский. Он объяснил, что это ограничит свободную конкуренцию между автомобилями.

«При этом я абсолютно согласен, что надо менять подход к импорту автомобилей полуофициальными или неофициальными поставщиками. Люди или компании, которые не могут обеспечить послепродажного обслуживания по всей стране, не должны заниматься этим бизнесом, потому что продажа автомобиля — это всего лишь начало жизненного цикла авто», — сказал Ольховский.

Он предположил, что после введения нового утильсбора цены на ряд моделей могут увеличиться на два миллиона рублей. Автоэксперт также счел маловероятным рост импорта перед анонсированными мерами.

Материалы по теме:
Удар по экологии и дефицит машин. Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
Удар по экологии и дефицит машин.Как санкции против России рискуют отменить революцию в мире автомобилей?
14 июня 2022
Чтобы повезло. Как изменился в России рынок коммерческого автотранспорта
Чтобы повезло.Как изменился в России рынок коммерческого автотранспорта
31 мая 2022

«Не имеет смысла привозить больше автомобилей, чем можно продать за два месяца. Формировать запасы стоков при таком уровне ставок нет смысла — стоимость денег съест всю потенциальную доходность. Пока мы видим наоборот снижение активности клиентов, так как много разноречивой информации публикуется в СМИ, — заметил собеседник «Ленты.ру». — Снижение импорта новых автомобилей составит до 50 процентов в самом начале, когда будут распроданы запасы со старым утильсбором. Далее — небольшое восстановление, но все равно снижение импорта будет на уровне 30 процентов».

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предупредил, что новый утилизационный сбор для ввозимых в Россию легковых авто может разогнать инфляцию и не приведет к наполняемости бюджета. Утильсбор, в свою очередь, может ограничить продажу автомобилей. В итоге увеличение сбора будет компенсировано меньшей выручкой от продажи машин и меньшим налогам, то есть не приведет к наполняемости национальной казны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

    Европа с начала летнего сезона закупила рекордные объемы СПГ

    Инвалида избили за кражу пениса у прохожего

    Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

    Власти российского региона объявили о резко обострившейся ситуации из-за атак ВСУ

    Движение по Крымскому мосту перекрывали

    Ущерб из-за хищений у Минобороны России составил 5 миллиардов рублей

    Россиянка назвала бесящие соотечественников особенности жизни в США

    Доктор Мясников удивился ценам на один вид лекарств

    В России оценили слова Ким Чен Ына о секретном оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости