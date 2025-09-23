Описаны изменения на авторынке после введения нового утильсбора

Автоэксперт Ольховский связал новый утильсбор с ограничением конкуренции

Введение нового утилизационного сбора в России может негативно отразиться на авторынке в России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» автоэксперт, генеральный директор ГК АВТОДОМ Андрей Ольховский. Он объяснил, что это ограничит свободную конкуренцию между автомобилями.

«При этом я абсолютно согласен, что надо менять подход к импорту автомобилей полуофициальными или неофициальными поставщиками. Люди или компании, которые не могут обеспечить послепродажного обслуживания по всей стране, не должны заниматься этим бизнесом, потому что продажа автомобиля — это всего лишь начало жизненного цикла авто», — сказал Ольховский.

Он предположил, что после введения нового утильсбора цены на ряд моделей могут увеличиться на два миллиона рублей. Автоэксперт также счел маловероятным рост импорта перед анонсированными мерами.

«Не имеет смысла привозить больше автомобилей, чем можно продать за два месяца. Формировать запасы стоков при таком уровне ставок нет смысла — стоимость денег съест всю потенциальную доходность. Пока мы видим наоборот снижение активности клиентов, так как много разноречивой информации публикуется в СМИ, — заметил собеседник «Ленты.ру». — Снижение импорта новых автомобилей составит до 50 процентов в самом начале, когда будут распроданы запасы со старым утильсбором. Далее — небольшое восстановление, но все равно снижение импорта будет на уровне 30 процентов».

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев предупредил, что новый утилизационный сбор для ввозимых в Россию легковых авто может разогнать инфляцию и не приведет к наполняемости бюджета. Утильсбор, в свою очередь, может ограничить продажу автомобилей. В итоге увеличение сбора будет компенсировано меньшей выручкой от продажи машин и меньшим налогам, то есть не приведет к наполняемости национальной казны.