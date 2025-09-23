Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 23 сентября 2025Россия

Под Москвой школьница выпила машинное масло и оказалась в больнице

Mash: Школьница из Домодедово выпила машинное масло и оказалась в больнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Школьница из подмосковного Домодедово выпила машинное масло и оказалась в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мать отметила, что несовершеннолетняя попробовала техническую жидкость по ошибке.

Родители вызвали медиков, те госпитализировали девочку. Она находится в состоянии средней тяжести, выяснил Mash.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге 14-летняя школьница отравилась таблетками от шизофрении, в тяжелом состоянии ее отвезли в больницу.

Девушка состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего проводилась проверка.

Еще раньше в Петербурге три школьницы отравились водкой и веществами на концерте рэперов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президенты Казахстана и Украины встретились впервые с 2019 года и обсудили СВО. Что они сказали про завершение конфликта?

    Страна НАТО признала невозможность «вечной помощи» Украине

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    В Москве трехлетний ребенок выпал из окна десятого этажа на козырек подъезда

    Россиянам начали массово обнулять лимиты по кредиткам

    Отец футболиста Ямаля обвинил организаторов «Золотого мяча»-2025 в нанесении вреда сыну

    Под Москвой школьница выпила машинное масло и оказалась в больнице

    Российские бойцы воспользовались наглостью спецназа ГУР и застали его врасплох

    Западные СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ

    Эрдоган отказался считать ХАМАС террористической организацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости