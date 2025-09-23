Под Москвой школьница выпила машинное масло и оказалась в больнице

Школьница из подмосковного Домодедово выпила машинное масло и оказалась в больнице. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мать отметила, что несовершеннолетняя попробовала техническую жидкость по ошибке.

Родители вызвали медиков, те госпитализировали девочку. Она находится в состоянии средней тяжести, выяснил Mash.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге 14-летняя школьница отравилась таблетками от шизофрении, в тяжелом состоянии ее отвезли в больницу.

Девушка состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего проводилась проверка.

Еще раньше в Петербурге три школьницы отравились водкой и веществами на концерте рэперов.