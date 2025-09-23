Интернет и СМИ
12:18, 23 сентября 2025

Популярный комик ответил на критику оставшихся в России юмористов

Маргарита Щигарева
Кадр: страница «Макарена (50 вопросов)» во «ВКонтакте»

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев счел слабой позицией критику в адрес отечественных юмористов за отсутствие политических шуток. Об этом он заявил в разговоре с журналистом Кареном Адамяном, ролик вышел во «ВКонтакте».

Адамян отметил, что некоторых комиков, которые отказались от эмиграции и остались в России, периодически осуждают за приверженность юмору на бытовые темы в то время, когда происходят серьезные политические события. «Мне кажется, это слабая очень позиция. Она основана только на ощущениях [критиков], что все должны следовать их убеждениям», — ответил Соболев.

Ранее комик раскритиковал юмор в Comedy Club, где он выступал в прошлом. «Все, что в Comedy сейчас есть, — я везде это говорю, — все мне вообще не смешно», — сказал Соболев.

Перед этим юморист с женой Натальей Соболевой назвали особенность США, которая удивила их во время поездки в страну. Супруги признались, что узнали об обязательных чаевых официантам в Америке, только когда приехали туда.

