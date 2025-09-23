Забота о себе
05:03, 23 сентября 2025

После идеального свидания парень занялся с девушкой сексом и возмутил ее одним поступком

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Британка, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, как после идеального свидания парень занялся с ней сексом и сразу же возмутил ее одним интимным поступком. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам женщины, инцидент произошел около 15 лет назад. Она заметила красивого парня по имени Джоэл на вечеринке и дала ему номер телефона. Через пару дней они встретились в баре, и юноша оказался даже привлекательнее, чем она запомнила. Девушка подумала, что влюбилась с первого взгляда: у нее с Джоэлом нашлось много общих интересов, они целовались и в конце концов договорились поехать к нему.

Девушку насторожило, что Джоэл предупредил ее о наличии соседа, но еще больше она стала переживать, когда увидела реакцию соседа на свое появление — молодой человек как будто не удивился девушке дома. У себя в комнате Джоэл положил девушку на кровать и стянул с нее и себя джинсы. «Через несколько секунд он вздрогнул и застонал. Я почувствовала что-то теплое на своей ноге. Он эякулировал, а на мне все еще была почти вся одежда», — вспоминает она.

Девушка не имела предубеждений против преждевременной эякуляции и ждала, что молодой человек предложит ей, например, куннилингус или начнет половой акт заново. Однако Джоэл дал понять, что это все: оделся и закурил. Автор истории привела себя в порядок в ванной комнате и решила уходить. На выходе из ванной она поняла, что продолжения секса точно не будет.

Он использовал меня, как салфетку, и выбросил. Я чувствовала себя так отвратительно, что слезы потекли по щекам, прежде чем я осознала, насколько мне больно. Схватив свою сумку, я вышла, и позже в тот же день удалила его номер и никогда никому не рассказывала, что произошло. Мне было стыдно, хотя я не сделала ничего плохого

Девушка пожаловалась, что после этого инцидента ей пришлось заново учиться и доверять мужчинам и любить себя. Номер телефона Джоэла она заблокировала и больше не виделась с ним.

Ранее психолог Уолтер Рисо объяснил причины неудовлетворенности интимной жизнью. По его словам, плохой секс часто объясняется предсказуемостью.

.
