13:32, 23 сентября 2025Силовые структуры

Появились подробности о миллиардах главы Совета судей России

Главе Совета судей потребовали запретить выезд из РФ, он оформлял активы на мать
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Главе Совета судей РФ хотят запретить выезд из России, он оформлял активы на мать. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Генеральная прокуратура потребовала запретить Виктору Момотову выезд за границу из-за поданного к нему иска об изъятии имущества.

В доход государства ведомство просит изъять земельные участки и 80 нежилых зданий. В их числе сеть отелей Marton из 40 комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

Мужчина оформлял имущество на 90-летнюю мать и сменил ей фамилию.

Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество Момотова общей стоимостью девять миллиардов рублей. Иск подан в Останкинский суд Москвы.

Ранее сообщалось, что связанный с криминалом глава Совета судей России задолжал полмиллиарда рублей.

