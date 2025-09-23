Связанный с криминалом глава Совета судей России задолжал полмиллиарда рублей

«Ъ»: Глава Совета судей РФ Момотов не оплатил налоги на 500 млн рублей

Председатель Совета судей России Виктор Момотов вместе со своим бизнес-партнером, владеющим сетью отелей Marton, Андреем Марченко уклонились от уплаты налогов на сумму 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Недоимка в полмиллиарда рублей ими не погашается, отмечает издание. Нарушения в деятельности Момотова были выявлены Генпрокуратурой. Глава ведомства Игорь Краснов инициировал подачу иска о конфискации имущества стоимостью девять миллиардов рублей у руководителя судейского сообщества.

Иск об изъятии 100 объектов недвижимости в доход государства рассмотрит Останкинский суд Москвы.

Оказавшийся миллиардером Момотов нарушил антикоррупционное законодательство и занимался совместным бизнесом с ОПГ «Покровский», отметили в Генпрокуратуре. Вместе с лидерами ОПГ «Покровский» Андреем Коровайко и Олегом Чебановым глава судейского сообщества с помощью коррупционного использования власти провел силовые захваты и вынесение неправосудных судебных актов для завладения активами.

