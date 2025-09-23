Забота о себе
Пожилые любовники рассказали о необычном эротическом хобби

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Эротическое увлечение 57-летнего Дилана и 67-летней Линды помогает им не только сохранять страсть в спальне, но и преодолевать комплексы и жизненные невзгоды. О своем необычном хобби они рассказали The Guardian.

По словам Линды, они познакомились 17 лет назад и сразу почувствовали влечение друг к другу. Женщина рассказала, что в те годы они оба имели собственный бизнес и не были стеснены в финансах: покупали брендовую обувь и нижнее белье, останавливались в дорогих гостиницах и хорошо проводили время.

В один из таких дней Дилан заметил в сумке у Линды любительский фотоаппарат и в шутку сфотографировал ее со спины, когда она высунулась в окно. Так, по словам любовников, началось их совместное увлечение эротической фотографией. «Я наряжаюсь в красивое белье, надеваю каблуки и крашусь, а он фотографирует меня в сексуальных позах. Он никогда раньше не занимался этим, но, черт, как же я хорошо выгляжу на его снимках. Он заставил меня полюбить мои ноги и бедра», — рассказала Линда.

Женщина добавила, что благодаря фотосессиям она перестала комплексовать из-за лишнего веса. Кроме того, это хобби помогло это пережить период лечения от рака груди.

Кроме того, Линда и Дилан уверяют, что их хобби делает сексуальную жизнь яркой и интересной. Как объяснил Дилан, съемки усиливает влечение и помогает полностью погрузиться в процесс.

Ранее секс-эксперт и медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва назвала максимальную продолжительность полового акта у мужчин в зависимости от возраста. По ее словам, в 18-24 года секс в среднем длится 18,29 минуты и с возрастом становится короче.

