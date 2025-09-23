В России объяснили призыв министра Эстонии разместить в стране носители ядерного оружия

Депутат Журова: Европа пытается усугубить ситуацию в сфере ядерной безопасности

Европа пытается усугубить ситуацию в сфере ядерной безопасности, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила призыв министра обороны Эстонии Ханно Певкур разместить на территории страны истребители с ядерным оружием.

Соответствующее заявление политик сделал после сообщений о проникновении российских истребителей МиГ-31 на территорию страны.

НАТО повысило процент взносов европейских стран, и теперь им надо как-то объяснять причины повысившихся трат, указала депутат. «Поэтому сейчас появляются разнообразные провокации: наши дроны, не наши дроны залетают на территории и так далее, и это периодически. Ощущение, что любой повод используют для того, чтобы объяснить, для чего эти взносы увеличили. И если мы сейчас с Америкой говорим о некоем ядерном сдерживании друг друга, как и раньше это было, то Европа как раз хочет это разогнать. Зачем? Особенно перед переговорами, которые должны состояться. Мы по ядерным вооружениям сейчас рассматриваем, что будем делать с этим договором в 2026 году, а на фоне этого Европа хочет, наоборот, усугубить ситуацию», — поделилась Журова.

Парламентарий также предположила, что подобные заявления в странах Европы делаются специально, чтобы объяснить траты населению. «"Вы будете конечно жить хуже, но у вас якобы будет безопасность". Хотя никто им не угрожает. Понятно, что во время спецоперации какие-то нюансы могут быть по залету в какое-то воздушное пространство, но явно не для того, чтобы кого-то там бомбить на этой территории», — заключила спикер.

Накануне Минобороны России опровергло информацию о нарушении истребителями воздушного пространства Эстонии. В ведомстве объяснили, что российские МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

