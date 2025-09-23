Расследование дела в отношении политика Гозмана завершено

В Москве СК завершил расследование дела в отношении политика Гозмана

В Москве Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Гозман заочно обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»). Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, в 2023 году в своем интервью зарубежному изданию Гозман призывал к террористической деятельности на территории России. Кроме того, в нем содержались признаки пропаганды терроризма.

19 сентября Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал его.