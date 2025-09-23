Наука и техника
00:27, 24 сентября 2025Наука и техника

Германия проведет учения по переброске военных сил на восточную границу НАТО

В Гамбурге проведут военные учения Бундесвера Red Storm Bravo
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Florian Gaertner / Photothek Media Lab / Global Look Press

В Германии состоятся военные маневры Бундесвера под кодовым названием Red Storm Bravo по переброске военных сил на восточную границу НАТО. Об этом сообщается на сайте полиции Гамбурга.

Учения пройдут в Гамбурге с 25 по 27 сентября. Участие в мероприятиях примут около 500 военнослужащих немецкой армии, включая сотрудников полиции, пожарной и других экстренных служб. Кроме того, будет задействовано значительное количество техники, в том числе вертолеты.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что НАТО на учениях Neptune Strike («Удар Нептуна»), начавшихся в понедельник, 22 сентября, в Балтийском море, отрабатывает элементы блокады Санкт-Петербурга и Калининградской области.

