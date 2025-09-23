Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 23 сентября 2025Мир

Россия направила ноту МИД Болгарии

Посольство РФ направило МИД Болгарии ноту по делу россиянина Гречушкина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: ilolab / Shutterstock / Fotodom  

Российское посольство направило МИД Болгарии ноту с требованием предоставить информацию о россиянине Игоре Гречушкине, задержанном в Софии по делу о взрыве в порту Бейрута пять лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указали агентству в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва «держит на контроле ситуацию вокруг задержания Гречушкина».

16 сентября болгарские правоохранители арестовали Гречушкина. Он является владельцем судна, перевозившего груз аммиачной селитры, которое в 2020 году взорвалось в порту Бейрута. Жертвами взрыва стали более 200 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Макрона задержали в США

    Осень опоздает в Москву почти на месяц

    Глава Совета судей России оказался миллиардером

    Швеция пригрозила применением силы в случае нарушения воздушного пространства

    Глава Минобороны Швеции призвал Европу готовиться к войне

    Главу Совета судей России связали с криминальным бизнесом и ОПГ «Покровский»

    Власти Украины решили полагаться на себя в конфликте с Россией

    Названы основные признаки родительского выгорания

    Минсельхоз отчитался о сборе зерна в России

    Россия направила ноту МИД Болгарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости