Россия направила ноту МИД Болгарии

Посольство РФ направило МИД Болгарии ноту по делу россиянина Гречушкина

Российское посольство направило МИД Болгарии ноту с требованием предоставить информацию о россиянине Игоре Гречушкине, задержанном в Софии по делу о взрыве в порту Бейрута пять лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указали агентству в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва «держит на контроле ситуацию вокруг задержания Гречушкина».

16 сентября болгарские правоохранители арестовали Гречушкина. Он является владельцем судна, перевозившего груз аммиачной селитры, которое в 2020 году взорвалось в порту Бейрута. Жертвами взрыва стали более 200 человек.