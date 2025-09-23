Россия вошла в десятку крупнейших мировых авторынков

«Автостат»: Россия в сезон отпусков вошла в топ-10 крупнейших мировых авторынков

Россия в августе вошла в десятку крупнейших авторынков мира, обойдя ряд европейских стран на фоне связанного с сезоном отпусков спада продаж. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За месяц в Китае было продано 1,995 миллиона машин (рост на 4,6 процента), в США — 1,46 миллиона (плюс 2,3 процента). В топ-10 также вошли Япония, Индия, Бразилия, Германия, Канада, Южная Корея и Мексика. В России, замкнувшей перечень лидеров, в августе реализовали 122 тысячи авто. Год к году показатель сократился на 17 процентов.

Как отметил Целиков, рынок РФ обошел по этому показателю Австралию, Францию, Великобританию и Италию и уступил всем им по итогам восьми месяцев 2025 года с 773 тысячами проданных машин, что немногим больше чем у Испании (769 тысяч).

По словам эксперта, при хороших продажах до конца года Россия «теоретически может обойти Австралию (832 тысячи) и завершить год на 13-ой позиции», а догнать остальных конкурентов с уже достигнутыми уровнями в более чем миллион проданных авто уже не получится.

В июле отечественный авторынок занял в аналогичном списке 11-е место, располагаясь по итогам семи месяцев этого года на 15-й позиции. Продажи машин падали в июле на 26 процентов.

