Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:22, 23 сентября 2025Экономика

Россия вошла в десятку крупнейших мировых авторынков

«Автостат»: Россия в сезон отпусков вошла в топ-10 крупнейших мировых авторынков
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия в августе вошла в десятку крупнейших авторынков мира, обойдя ряд европейских стран на фоне связанного с сезоном отпусков спада продаж. Об этом в своем Telegram-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

За месяц в Китае было продано 1,995 миллиона машин (рост на 4,6 процента), в США — 1,46 миллиона (плюс 2,3 процента). В топ-10 также вошли Япония, Индия, Бразилия, Германия, Канада, Южная Корея и Мексика. В России, замкнувшей перечень лидеров, в августе реализовали 122 тысячи авто. Год к году показатель сократился на 17 процентов.

Как отметил Целиков, рынок РФ обошел по этому показателю Австралию, Францию, Великобританию и Италию и уступил всем им по итогам восьми месяцев 2025 года с 773 тысячами проданных машин, что немногим больше чем у Испании (769 тысяч).

По словам эксперта, при хороших продажах до конца года Россия «теоретически может обойти Австралию (832 тысячи) и завершить год на 13-ой позиции», а догнать остальных конкурентов с уже достигнутыми уровнями в более чем миллион проданных авто уже не получится.

В июле отечественный авторынок занял в аналогичном списке 11-е место, располагаясь по итогам семи месяцев этого года на 15-й позиции. Продажи машин падали в июле на 26 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ЧП при задержании диверсантов в Самарской области

    Звезда «Иван Васильевич меняет профессию» отреагировала на запрет фильма в Молдавии

    Раскрыты популярные у россиян хобби

    Россиянка призвала «гнать в аулы» мигрантов и поплатилась

    Россиянин попался за финансовую помощь не тому адресату

    Раскрыт гонорар звезды «Вечернего Урганта» за корпоратив

    Семь россиян пострадали в результате атак украинских беспилотников

    ФАС возбудила антимонопольное дело против российского застройщика

    В Европе прокомментировали появление БПЛА над аэропортом Копенгагена

    Эстония призвала разместить на своей территории носители ядерного оружия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости