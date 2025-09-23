Россиян попросили оставить детей дома из-за повышенной активности БПЛА

Гладков попросил белгородцев оставить детей дома из-за активности БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил жителей региона оставить детей дома из-за повышенной активности беспилотных летательных аппаратов. Свой комментарий глава оставил в Telegram-канале.

Он отметил, что в воздухе уже зафиксировано четыре дрона в Белгороде и Белгородском районе. Гладков призвал россиян не пускать детей в школы и по возможности оставить с кем-то из взрослых.

Губернатор рекомендовал родителям и пришедшим в школы детям соблюдать все меры предосторожности.

До этого Гладков рассказал, что ситуация в Белгородской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко обострилась.

По его информации, накануне над муниципальными образованиями было сбито 76 украинских беспилотников. Ранения в результате атак получили 16 мирных граждан, подчеркнул губернатор.

Минобороны отчиталось, что в ночь с 22 на 23 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили почти 70 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над 10 регионами России.