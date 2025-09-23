Россиян предостерегли от секса после 23:00

Занятие сексом после 23:00 может нарушить ночной сон, спровоцировать бессонницу и плохое самочувствие с утра. Об этом предупредила сексолог Ольга Бурлакова в беседе с Life.

В первую очередь от ночного секса эксперт предостерегла людей с чувствительной нервной системой. По ее словам, у них даже положительные эмоции могут нарушить сон и значительно увеличить время засыпания. «Заняться сексом можно хоть перед самым сном, главное сделать это до 11 вечера», — заявила она.

Бурлакова добавила, что такое ограничение связано с тем, что уровень гормона сна мелатонина достигает максимального уровня между 21:00 и 23:00. По ее словам, именно этот гормон помогает быстро засыпать, крепко спать и восстанавливать организм.

Сексолог также отметила, что в периоды сильного стресса и тревоги лучше планировать интимную близость на утренние часы. По ее словам, это позволит не перегружать нервную систему перед сном.

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками. Один из пользователей Reddit рассказал, что его настораживают плохие взаимоотношения женщины с окружающими.