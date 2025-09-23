Россиянам предложили пляжные туры за границу дешевле 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: Пакетный тур в Турцию можно купить за 88 тысяч рублей на двоих с перелетом

Россияне могут купить пляжные туры за границу дешевле 100 тысяч рублей на двоих с вылетом в конце сентября. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что относительно бюджетно получится отдохнуть в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Египте, а немного дороже — в Таиланде и на китайском острове Хайнань. Так, пакетный тур в Турцию на ближайшие даты можно купить за 88,1 тысячи рублей на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле Sun Vera Hotel в Аланье по системе «все включено».

Тем временем недельный отдых в четырехзвездочном отеле в Фуджейре, ОАЭ, обойдется менее чем в 90 тысяч рублей на двоих с перелетом. А за недельный тур в Египет с проживанием в трехзвездочном отеле New Badawia Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе придется отдать уже более 100 тысяч рублей.

Ранее россиянам предложили бюджетный отдых за рубежом вместо Сочи. В топ-3 пляжных стран для отпуска в сентябре 2025 года попали Китай, ОАЭ и Турция.

