Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:06, 23 сентября 2025Путешествия

Россиянам предложили пляжные туры за границу дешевле 100 тысяч рублей на двоих

АТОР: Пакетный тур в Турцию можно купить за 88 тысяч рублей на двоих с перелетом
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Россияне могут купить пляжные туры за границу дешевле 100 тысяч рублей на двоих с вылетом в конце сентября. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что относительно бюджетно получится отдохнуть в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Египте, а немного дороже — в Таиланде и на китайском острове Хайнань. Так, пакетный тур в Турцию на ближайшие даты можно купить за 88,1 тысячи рублей на двоих с перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле Sun Vera Hotel в Аланье по системе «все включено».

Материалы по теме:
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России? Лучшие направления для отдыха на море и не только
Куда поехать в бархатный сезон 2025 года в России?Лучшие направления для отдыха на море и не только
19 августа 2025
Куда поехать на отдых осенью 2025 года? Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
Куда поехать на отдых осенью 2025 года?Больше 10 направлений для отпуска в России и за рубежом
22 августа 2025

Тем временем недельный отдых в четырехзвездочном отеле в Фуджейре, ОАЭ, обойдется менее чем в 90 тысяч рублей на двоих с перелетом. А за недельный тур в Египет с проживанием в трехзвездочном отеле New Badawia Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе придется отдать уже более 100 тысяч рублей.

Ранее россиянам предложили бюджетный отдых за рубежом вместо Сочи. В топ-3 пляжных стран для отпуска в сентябре 2025 года попали Китай, ОАЭ и Турция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    Россиянку задержали после пожара с двумя ее детьми

    Участники ГА ООН массово начали покидать штаб-квартиру из-за Трампа

    Телефоны Nokia воскресят

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости