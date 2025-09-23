Россия
Российские подростки устроили погром на складе гуманитарной помощи для бойцов СВО

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Благовещенске пьяные подростки устроили погром на складе с гуманитарной помощью для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным российского издания, школьники от 12 до 16 лет пробрались на территорию, они разбили и переломали ценные товары.

Также хулиганы испортили оборудование, причинив ущерб свыше одного миллиона рублей. На крыше помещения несовершеннолетние подожгли упаковку газовых баллонов.

После инцидента на складе были обнаружены пустая тара от спиртного и рвотные массы.

До этого стало известно, что в Челябинске подростки избили сына участника спецоперации и потребовали денег. У мальчика после нападения диагностировали сотрясение головного мозга, повреждение зубов и сквозную рану нижней губы.

