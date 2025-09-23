Российские войска продвинулись в Сумской области

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе Варачино Сумской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские части продвигаются в районе Варачино», — приводятся в публикации слова собеседника издания.
Отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются навязывать российским войскам встречные бои, но последняя украинская контратака в районе Алексеевки закончилась неудачей.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики разбили гарнизон считающейся элитной 71-й егерской бригады ВСУ в поселке Варачино Сумской области. Десантники взяли поселок под контроль, установив там российский флаг. Противник понес большие потери и был вынужден отойти.