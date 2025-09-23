Спорт
23:23, 23 сентября 2025Спорт

Российский сноубордист оценил свои достижения в качестве депутата

Сноубордист Олюнин заявил, что неплохо справился с работой депутата
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российский сноубордист Николай Олюнин оценил свои достижения в качестве депутата Красноярского городского совета депутатов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Получил невероятно большой опыт. Мог бы кто-то лучше справиться с этой задачей? Наверняка мог. Но, мне кажется, я тоже неплохо справился», — заявил Олюнин. Он добавил, что некоторые люди на этом посту его не воспринимали.

Олюнин был избран депутатом Красноярского городского совета депутатов от партии «Единая Россия» в 2019 году. По истечении срока полномочий он не стал переизбираться.

Ранее Олюнин заявил об отсутствии мотивации к выступлению на чемпионате и Кубке России. Не вижу логики ездить на сборы, чтобы гробить здоровье», — отметил он.

Олюнин является серебряным призером Олимпиады-2014 в Сочи в сноуборд-кроссе. На Играх-2018 в Пхенчхане он сломал ногу и не попал в число призеров.

