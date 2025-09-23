Российский сноубордист заявил об отсутствии мотивации к выступлению на внутренних стартах

Сноубордист Олюнин: Мотивации выступать на чемпионате и Кубке России нет

Российский сноубордист Николай Олюнин заявил об отсутствии мотивации к выступлению на чемпионате и Кубке страны. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«У меня, честно говоря, нет мотивации уезжать от семьи на месяц, бегать на пульсе 200, убиваться в пух и прах. Тем более со здоровьем есть проблемы — колено инвалидное. Не вижу логики ездить на сборы, чтобы гробить здоровье», — заявил Олюнин.

Он добавил, что остается действующим спортсменом. «В прошлом году выступил хреновенько. Наверное, это связано с тем, что не полностью уделяю внимание тренировкам», — заявил Олюнин.

Олюнин является серебряным призером Олимпиады-2014 в Сочи в сноуборд-кроссе. На Играх-2018 в Пхенчхане он сломал ногу и не попал в число призеров.