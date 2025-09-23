Путешествия
17:36, 23 сентября 2025Путешествия

Секс-эксперта депортировали из популярной курортной страны из-за уроков по Камасутре

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Секс-эксперта депортировали с индонезийского острова Бали из-за уроков по Камасутре. Об этом пишет издание The Mirror.

В сентябре в полицию популярной курортной страны поступили сообщения о платных секс-ретритах, которые проводила 44-летняя Дженнель Рейнет Гордон. Она рекламировала свои уроки в социальных сетях, где также делилась, что попала в сексуальное рабство в возрасте 19 лет, но смогла сбежать. Затем, по ее словам, она отправилась в Таиланд, чтобы изучать Камасутру.

Ее задержали 16 сентября в Джакарте, а через два дня депортировали. Женщину обвинили в злоупотреблении разрешением на пребывание и запретили въезд в страну. Сообщалось, что свои пятидневные платные семинары, которые стоили 6,9 тысячи долларов (около 588 тысяч рублей), Гордон проводила на вилле в поселении Семиньяк на юге Бали. Позже на ней нашли секс-игрушки. Уточняется, что в Индонезии запрещены материалы для взрослых. Кроме того, большинство населения исповедует ислам.

Ранее гражданина России развернули после проверки документов на границе Германии. Оказалось, что ему запрещен въезд на территорию европейского государства до 11 апреля 2026 года.

    Все новости