Секс-эксперта депортировали из популярной курортной страны из-за уроков по Камасутре

Секс-эксперта депортировали с индонезийского острова Бали из-за уроков по Камасутре. Об этом пишет издание The Mirror.

В сентябре в полицию популярной курортной страны поступили сообщения о платных секс-ретритах, которые проводила 44-летняя Дженнель Рейнет Гордон. Она рекламировала свои уроки в социальных сетях, где также делилась, что попала в сексуальное рабство в возрасте 19 лет, но смогла сбежать. Затем, по ее словам, она отправилась в Таиланд, чтобы изучать Камасутру.

Ее задержали 16 сентября в Джакарте, а через два дня депортировали. Женщину обвинили в злоупотреблении разрешением на пребывание и запретили въезд в страну. Сообщалось, что свои пятидневные платные семинары, которые стоили 6,9 тысячи долларов (около 588 тысяч рублей), Гордон проводила на вилле в поселении Семиньяк на юге Бали. Позже на ней нашли секс-игрушки. Уточняется, что в Индонезии запрещены материалы для взрослых. Кроме того, большинство населения исповедует ислам.

