Швеция пригрозила применением силы в случае нарушения воздушного пространства

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Швеция готова применить силу в случае нарушения воздушного пространства страны. Об этом заявил министр обороны королевства Пол Йонсон, комментируя изданию Aftonbladet инцидент с беспилотниками в Польше и обвинения Эстонии в адрес России из-за истребителей МиГ-31.

Глава шведского Минобороны обратил внимание, что вооруженные силы страны могут применять силу против вторгнувшихся судов без предупреждения. «Швеция имеет право защищать свое воздушное пространство при необходимости с применением силы и будет защищать его», — сказал Йонсон.

Ранее западные СМИ со ссылкой на эстонское правительство заявили, что три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и летели через него на протяжении 12 минут, приблизившись к Таллину.

Минобороны России опровергло информацию о нарушении истребителями воздушного пространства Эстонии. В ведомстве пояснили, что российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область.

