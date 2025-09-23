Специалисты без опыта в России захотели получать сотни тысяч рублей

Выпускники российских вузов без опыта захотели получать 100-300 тысяч рублей

Каждый десятый специалист без опыта претендует на зарплату в сотни тысяч рублей. О захотевших получать такие суммы выпускниках вузов выяснили аналитики девелопера СК10 и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Почти четверть опрошенных с высшим образованием (26 процентов) рассчитывают на скромное вознаграждение в 40-60 тысяч рублей. Чуть реже выпускники (24 процента) указывают заработную плату от 60 до 80 тысяч рублей. Каждый шестой (17 процентов) намерен получать от 80 до 100 тысяч, а каждый десятый (13 процентов) — от 100 до 300 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация и с теми, кто получил среднее профессиональное образование — треть (28 процентов) ожидают зарплату в 40 60 тысяч рублей, каждый пятый (22 процента) — от 60 до 80 тысяч рублей, 15 процентов — от 80 до 100 тысяч, а каждый десятый (12 процентов) — от 100 до 300 тыс. рублей.

«Ожидания выпускников составляют от 70 тысяч рублей, что примерно соответствуют предложению. Вчерашние студенты активно мониторят рынок труда и понимают, на оплату какого уровня можно рассчитывать на первом этапе. Как правило, при высокой активности, мотивации и дисциплине молодой специалист способен показать первые результаты и повысить уровень оплаты своего труда на 20-30 процентов уже спустя год работы», рассказала HR-директор девелоперской компании СК10 Елена Мачихина.

Как показало исследование Superjob, в сентябре 2025 года зарплаты сотрудников доставки росли быстрее, чем у людей со средним профессиональным и высшим образованием. За год зарплаты курьеров в Москве выросли на 38 процентов. Сейчас средняя рыночная зарплата курьеров в столице составляет 132 тысячи рублей, специалистов с высшим образованием — 116 тысяч рублей, квалифицированных специалистов без высшего образования — 100 тысяч рублей.