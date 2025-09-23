Мир
США не стали присоединяться к антироссийскому заявлению Украины и ЕС

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Соединенные Штаты не присоединились к антироссийскому заявлению Украины и нескольких стран Европейского союза (ЕС) перед началом заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление зачитал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. К нему присоединились 38 стран, в том числе Канада, Япония и Словакия. Отмечается, что при выступлении украинского политика отсутствовал кто-либо из администрации президента США Дональда Трампа или постпредства страны при международной организации.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обсудил конфликт на Украине с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Представители офиса генсека отметили, что Гутерриш признал усилия американского лидера по урегулированию конфликтов по всему миру.

