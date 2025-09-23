Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 23 сентября 2025Мир

Трамп обсудил конфликт на Украине с генсеком ООН

Генсек ООН Гутерриш обсудил с Трампом конфликт на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обсудил конфликт на Украине с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщили в офисе генсека всемирной организации, передает РИА Новости.

«Они обсудили текущие международные события, в частности, в связи с конфликтом на Украине. Генеральный секретарь признал усилия президента Трампа по урегулированию конфликтов по всему миру», — заявили представители Гутерриша.

Отмечается, что генсек подтвердил готовность ООН сотрудничать с США в урегулировании конфликтов по всему миру. Встреча Гутерриша и Трампа прошла в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Трамп заявил, что российская экономика находится в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал НАТО сбивать российские самолеты при одном условии

    Реставратор украла из музея древнеегипетский браслет и переплавила его

    Зеленский прокомментировал встречу с Трампом

    В Москве суд рассмотрит иск к Пугачевой из-за высказываний в интервью

    Клуб Смолова вылетел из Кубка России

    Медведев предупредил США о возможном конфликте

    В ЕС назвали сроки окончательного отказа от российских энергоносителей

    В Европе призвали работать для достижения сделки по Украине

    Южная Корея высказалась о «поглощении» КНДР

    Рубио прокомментировал призыв Трампа сбивать российские самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости