Трамп обсудил конфликт на Украине с генсеком ООН

Генсек ООН Гутерриш обсудил с Трампом конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп обсудил конфликт на Украине с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщили в офисе генсека всемирной организации, передает РИА Новости.

«Они обсудили текущие международные события, в частности, в связи с конфликтом на Украине. Генеральный секретарь признал усилия президента Трампа по урегулированию конфликтов по всему миру», — заявили представители Гутерриша.

Отмечается, что генсек подтвердил готовность ООН сотрудничать с США в урегулировании конфликтов по всему миру. Встреча Гутерриша и Трампа прошла в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Трамп заявил, что российская экономика находится в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — сказал он.