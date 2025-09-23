Россия
Стало известно о гибели лам и альпак при пожаре в российском зоопарке

ТАСС: Ламы и альпаки погибли при пожаре в новосибирском зоопарке
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС Новосибирской области

Ламы и альпака погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По словам директора, ламы и альпака погибли. Не больше пяти», — сказал собеседник агентства.

При этом пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщила, что спасти не удалось десять животных. «Сотрудники МЧС России продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

О пожаре в зоопарке стало известно ранее 23 сентября. По данным МЧС России, пламя охватило два здания. Для ликвидации задействовали больше 30 сотрудников и десять единиц техники.

