Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Крыму

Совет министров Крыма: В больнице после удара ВСУ остаются 14 человек

В больнице после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму остаются 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе совета министров региона, заявление приводит ТАСС.

ВСУ ударили по курортной зоне Крыма вечером 21 сентября. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами.

Как стало известно из сообщения крымских чиновников, двое из находящихся на стационарном лечении пострадавших — в тяжелом состоянии.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявлял, что ВСУ «по полной» ответят за удары по курортной зоне Крыма.