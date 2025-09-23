Экономика
11:49, 23 сентября 2025Экономика

Стало известно об отказе «АвтоВАЗа» от Lada Aura

«АвтоВАЗ» перестал готовить к выпуску Lada Aura из-за низкого спроса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«АвтоВАЗ» еще в июле 2025 года мог отказаться от производства новых моделей Lada Aura из-за низкого спроса. Об этом сообщил Mash.

По данным издания, за последние восемь месяцев «АвтоВАЗ» продал всего 792 машины. Уточняется, что 53 процента клиентов оказались частниками, а 47 процентов — юридическими лицами или корпоративными клиентами.

Mash пояснил, что автовладельцы жаловались на проблемы с электроникой, дефекты тормозной системы, неисправный вариатор и отсутствующий климат-контроль. На фоне этого появились вопросы и к стоимости машин, а спрос постепенно начал снижаться. У дилеров по Москве, Самаре и Санкт-Петербургу остались непроданные модели Lada Aura.

Утверждается, что до конца 2024 года компания должна была подготовить к выпуску около 3 тысяч машин, а в 2025-м — еще около 8 тысяч. «По оценке дилеров, реально произвели не больше 5-6 тысяч», — сказано в сообщении.

В то же время компания дала комментарий газете «Известия». Там информацию о сворачивании работы над стретч-седанами Lada Aura назвали ложной. По данным специалистов, модели готовят к выпуску в тех объемах, которые сейчас необходимы отечественному рынку.

В июне «АвтоВАЗ» также презентовал модель Lada Aura для такси. В компании отметили, что новый бизнес-седан в версии такси отличается колесной базой и высоким клиренсом.

