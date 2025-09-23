Трамп не дал корреспонденту американского канала задать вопрос и посмеялся над ним

Трамп не дал корреспонденту CNN задать вопрос на пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп запретил корреспонденту американского телеканала CNN задать ему вопрос на пресс-конференции в Белом доме 22 сентября, и посмеялся над ним. Трансляция события доступна на YouTube.

После выступления о вреде парацетамола для беременных женщин Трамп указал на журналиста, чтобы тот задал ему вопрос. После жеста американского президента начал говорить корреспондент CNN, однако Трамп прервал его. «Не вы, вы — CNN. Вы [создаете] фейковые новости», — сказал президент и посмеялся над журналистом.

Ранее Трамп назвал телеканалы CNN и MSNBC мусором и бесхребетными неудачниками. Так он отреагировал на заявление журналистов, скептически отнесшихся к сообщениям о том, США полностью нейтрализовали ядерный потенциал Ирана.

До этого президент США заявил, что в стране нет свободной и честной прессы. Он счел, что американские СМИ скомпрометированы и коррумпированы.