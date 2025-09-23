ЦБ резко понизил курс доллара

ЦБ опустил официальный курс доллара в России до 83,35 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 24 сентября, составят 83,35 рубля. Для сравнения, во вторник, 23 числа, курс мировой резервной валюты в России находился на уровне в 84,02 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки доллара на 67 копеек. Официальный курс евро, напротив, повысили примерно на 8 копеек — с 98,96 до 99,04 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, остались практически без изменений, на уровне в 11,7 рубля.

Рубль начал резко слабеть к основным мировым валютам в начале сентября. Эксперты связывали подобную динамику с рядом факторов, включая снижение цен на российскую нефть, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и восстановление спроса на иностранную валюту в РФ на фоне увеличения импорта.

На этом фоне аналитик по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал укрепление доллара до 85-90 рублей в течение осени. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова к числу неблагоприятных для российской валюты факторов отнесла продолжающийся рост госрасходов, а также сохраняющийся на внутреннем рынке дисбаланс спроса и предложения. С учетом сложившихся реалий старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко не исключила отката доллара к психологической отметке в 100 рублей. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что это произойдет ближе к концу 2025 года.