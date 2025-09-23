Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:32, 23 сентября 2025Экономика

ЦБ резко понизил курс доллара

ЦБ опустил официальный курс доллара в России до 83,35 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в среду, 24 сентября, составят 83,35 рубля. Для сравнения, во вторник, 23 числа, курс мировой резервной валюты в России находился на уровне в 84,02 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки доллара на 67 копеек. Официальный курс евро, напротив, повысили примерно на 8 копеек — с 98,96 до 99,04 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, остались практически без изменений, на уровне в 11,7 рубля.

Материалы по теме:
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?
11 сентября 2025
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
12 сентября 2025

Рубль начал резко слабеть к основным мировым валютам в начале сентября. Эксперты связывали подобную динамику с рядом факторов, включая снижение цен на российскую нефть, смягчение денежно-кредитной политики ЦБ и восстановление спроса на иностранную валюту в РФ на фоне увеличения импорта.

На этом фоне аналитик по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер спрогнозировал укрепление доллара до 85-90 рублей в течение осени. Глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова к числу неблагоприятных для российской валюты факторов отнесла продолжающийся рост госрасходов, а также сохраняющийся на внутреннем рынке дисбаланс спроса и предложения. С учетом сложившихся реалий старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко не исключила отката доллара к психологической отметке в 100 рублей. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что это произойдет ближе к концу 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил России

    Россиянку задержали после пожара с двумя ее детьми

    Участники ГА ООН массово начали покидать штаб-квартиру из-за Трампа

    Телефоны Nokia воскресят

    В Молдавии опровергли запрет показа фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

    Анонсирована встреча Лаврова на полях Генассамблеи ООН

    Елена Летучая прошлась перед камерой в оголяющем тело платье

    На имущество Университета Профсоюзов по иску Генпрокуратуры наложили арест

    В России отреагировали на заявление Трампа об основных спонсорах конфликта на Украине

    Москвичам рассказали о последнем теплом дне в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости