18:16, 23 сентября 2025Россия

В Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии

Депутат ГД Нилов: Мигранты из Вьетнама, Непала и Бангладеш могут быть полезны
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Госдуме назвали полезными мигрантов из трех стран. На тему трудовой миграции высказался депутат Ярослав Нилов в беседе с изданием «Абзац».

По мнению парламентария, при хорошей организации полезными могут быть мигранты из Вьетнама, Непала и Бангладеш. Он указал, что граждане Вьетнама и Непала могут работать в России на основании приглашения, в отличие от мигрантов из безвизовых стран. К последним относятся, в частности, Узбекистан и Таджикистан.

Нилов указал, что в случае с Вьетнамом, Непалом и Бангладеш речь идет о большей ответственности работодателей иностранцев. Однако согласование потребности в трудовых ресурсах в этом случае потребует одобрения как на региональном, так и на федеральном уровнях, отметил он.

Тем временем в России продолжают совершенствовать миграционное законодательство и выдвигать новые предложения, направленные на усиление контроля за иностранными работниками. В конце августа депутат Дмитрий Гусев предложил составить список запрещенных для мигрантов профессий. Инициативу он обосновал заботой о россиянах и пояснил, что в некоторых сферах мигранты являются более предпочтительными для работодателей из-за низких запросов.

