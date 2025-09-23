В Госдуме захотели запретить высаживать пенсионеров из транспорта

Депутат Лантратова предложила запретить высаживать пенсионеров из транспорта

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила установить запрет на принудительную высадку пенсионеров из общественного транспорта в случае безбилетного проезда. Об этом она рассказала РИА Новости.

Соответствующее обращение она направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Парламентарий указала, что сегодня законодательство запрещает принудительно ссаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов детей до 16 лет и инвалидов первой группы без сопровождающих. По мнению Лантратовой, аналогичная защита должна распространяться и на другие категории уязвимые категории граждан.

Ранее в Петербурге кондуктор и контролер избили пассажира автобуса. По словам 28-летнего мужчины, зайдя в салон, он оплатил проезд, однако это осталось незамеченным кондуктором. На просьбу покинуть автобус россиянин ответил отказом, после чего его силой вывели из автобуса. Пассажир получил ушибы плеча и колена, кроме того, ему порвали куртку.