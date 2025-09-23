Россия
В Госдуме захотели запретить высаживать пенсионеров из транспорта

Депутат Лантратова предложила запретить высаживать пенсионеров из транспорта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила установить запрет на принудительную высадку пенсионеров из общественного транспорта в случае безбилетного проезда. Об этом она рассказала РИА Новости.

Соответствующее обращение она направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Парламентарий указала, что сегодня законодательство запрещает принудительно ссаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов детей до 16 лет и инвалидов первой группы без сопровождающих. По мнению Лантратовой, аналогичная защита должна распространяться и на другие категории уязвимые категории граждан.

Ранее в Петербурге кондуктор и контролер избили пассажира автобуса. По словам 28-летнего мужчины, зайдя в салон, он оплатил проезд, однако это осталось незамеченным кондуктором. На просьбу покинуть автобус россиянин ответил отказом, после чего его силой вывели из автобуса. Пассажир получил ушибы плеча и колена, кроме того, ему порвали куртку.

