В Молдавии заметили французских военных

Французских военных заметили на заправке в молдавском городе Чимишлия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Несколько человек в форме армии Франции заметили на одной из заправок в молдавском городе Чимишлия, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Год назад во французском еженедельнике Marianne появилась информация о планах Франции разместить в Молдове примерно 500 военнослужащих. Хотя Министерство обороны Молдовы официально опровергло эти сведения, Париж остается одним из ключевых военных партнеров Кишинева, напоминает канал

27 августа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили Молдавию, чтобы выразить поддержку президенту республики Майе Санду. Она называла целью их визита поддержку страны из-за «вмешательства России».

