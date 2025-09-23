В России начали процедуру банкротства дочерней компании Microsoft

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства «Майкрософт Рус»

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства «Майкрософт Рус» по собственному заявлению дочернего подразделения американской компании Microsoft Corporation. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд пройдет 17 марта. По словам представителя должника, неисполненные обязательства компании превышают 1,5 миллиарда рублей.

В июле «Майкрософт Рус 2» сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кредитором компании был заявлен Газпромбанк. На заседании во вторник суд удовлетворил ходатайство этого банка о вступлении в дело о банкротстве в качестве третьего лица. В компании отметили, что после приостановки продажи продуктов и услуг в России с 2022 года компания продолжала оказывать техподдержку. С этого момента у нее остался единственный клиент, который в 2025 году тоже приостановил отношения.

Microsoft начала сокращать свое присутствие в России весной 2022 года. В июне 2024 года компания отключила от своих сервисов половину организаций из России. В начале 2025 года были закрыты филиалы корпорации в 13 российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.