Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:19, 23 сентября 2025Экономика

В России начали процедуру банкротства дочерней компании Microsoft

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства «Майкрософт Рус»
Вячеслав Агапов

Фото: Тимофей Изотов / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства «Майкрософт Рус» по собственному заявлению дочернего подразделения американской компании Microsoft Corporation. Об этом сообщает РИА Новости.

Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд пройдет 17 марта. По словам представителя должника, неисполненные обязательства компании превышают 1,5 миллиарда рублей.

В июле «Майкрософт Рус 2» сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Кредитором компании был заявлен Газпромбанк. На заседании во вторник суд удовлетворил ходатайство этого банка о вступлении в дело о банкротстве в качестве третьего лица. В компании отметили, что после приостановки продажи продуктов и услуг в России с 2022 года компания продолжала оказывать техподдержку. С этого момента у нее остался единственный клиент, который в 2025 году тоже приостановил отношения.

Microsoft начала сокращать свое присутствие в России весной 2022 года. В июне 2024 года компания отключила от своих сервисов половину организаций из России. В начале 2025 года были закрыты филиалы корпорации в 13 российских городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Быстро положат конец кровопролитию». Трамп пригрозил России серьезными пошлинами при одном условии

    Знаменитый певец не пережил погружения с аквалангом

    Туристка употребила наркотик в Таиланде, упала с крыши отеля на глазах у парня и не выжила

    Ожидающий ареста бывший чиновник Росимущества сбежал из суда

    В России начали процедуру банкротства дочерней компании Microsoft

    Хейли Бибер в купальнике приняла откровенную позу на трамплине

    Ситуацию с безопасностью ЗАЭС назвали критичной

    Россиянам назвали срок наступления старого бабьего лета

    «АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства бизнес-седанов

    Lockheed Martin захотела модернизировать старые F-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости