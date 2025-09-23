В России выявили еще один случай с женитьбой бойца СВО на «черной вдове»

В Самарской области бойца СВО обманом женили на «черной вдове». О новом эпизоде получившей большую известность брачной аферы рассказала в Telegram журналист, блогер Анастасия Кашеварова.

Жертвой предполагаемых мошенников стал некий Сергей Алексеев, который приехал в Самарскую область из Сибири для подписания контракта с Минобороны. Во время прохождения военно-врачебной комиссии россиянина и еще одного мужчину доставили в отдел полиции — «видимо, были в нетрезвом состоянии», предположила Кашеварова.

Уже на следующий день Алексеева увез в село Кинель-Черкассы мужчина по имени Мушфиг Латиф Оглы Алиев. Он обманом заставил россиянина подписать контракт именно в этом населенном пункте. Через неделю после отправки новобранца в зону спецоперации Алиев снял с его карты почти 2,5 миллиона рублей.

Еще через месяц боец был признан пропавшим без вести. Вскоре его матери позвонили из военкомата и сообщили, что за день до отправки на СВО ее сын женился в отделе ЗАГС села Кинель-Черкассы.

Кашеварова уверена, что имеет место преступный сговор с целью получить деньги за счет бойца СВО. При этом она указала, что в отделе МВД России отказались возбуждать уголовное дело в связи со случившимся.

До этого в России было выявлено еще несколько аналогичных случаев. Так, в Архангельской области мошенники получили после смерти одного из военнослужащих 15 миллионов рублей. В этой связи в Госдуме предложили наказывать «черных вдов» СВО лишением свободы сроком до десяти лет. Там отметили, что помимо материального ущерба, подобные действия наносят урон всему российскому обществу.