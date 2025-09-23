Экономика
19:08, 23 сентября 2025Экономика

В России захотели раздать комнаты одной категории россиян

Госдума рассмотрела проект о предоставлении общежития для семейных студентов
Мария Черкасова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Госдума в первом чтении приняла проект о приоритете предоставления комнат в общежитии семейным студентам. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Места в общежитиях будут предоставляться по единому порядку, при этом приоритет отдадут в том числе студенческим семьям, для которых создадут специальные семейные блоки. Также при заселении сохраняется приоритет для детей-сирот, инвалидов и других льготных категорий.

Документ вносит изменения в закон об образовании и наделяет Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством просвещения полномочиями определять порядок предоставления комнат в общежитиях. По данным авторов инициативы, свыше 12 процентов студентов, нуждающихся в жилье в университетах с общежитиями, его не получают — это около 128 тысяч человек.

Законопроект вводит единые правила распределения мест, утверждает порядок и критерии нуждаемости на федеральном уровне. Кроме того, он наделяет вузы правом расторгать договоры с теми, кто перестал соответствовать требованиям, освобождая комнаты для нуждающихся. Также образовательные организации будут обязаны публиковать сведения о доступных местах в общежитиях для повышения прозрачности и удобства поиска жилья, заявил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Кроме того, новые нормы помогут избавиться от «мертвых душ» в общежитиях — студентов, которые формально занимают комнаты, но фактически в них не проживают. По предварительной оценке, таких в России более 20 тысяч, указал Метелев.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке для многодетных россиян до четырех процентов.

