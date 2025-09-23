Бывший СССР
В российской разведке рассказали о контингенте НАТО в Одессе

СВР: НАТО готовится разместить контингент в Одесской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО готовятся разместить в Одессе военный контингент в целях устрашения властей непризнанной Приднестровской молдавской республики. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«Готовится натовский "десант" в Одесскую область Украины для устрашения Приднестровья», — говорится в публикации.

В СВР отметили, что первые подразделения, состоящие из французских и британских военных НАТО уже прибыли в регион.

Ранее в СВР заявили, что европейцы используют студенческие протесты в Сербии и готовятся к осуществлению майдана в республике.

