13:38, 23 сентября 2025Силовые структуры

В Совфеде обсудили кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, ожидается, что назначение Гуцана на должность будет рассмотрено на пленарном заседании Совфеда 24 сентября.

Александр Гуцан с 2018 года является полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

18 сентября Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Гуцана на должность генерального прокурора России.

