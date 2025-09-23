В США исключили выход Украины на границы 1991 года

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине было ясно, что Киев не одержит победу и не вернется к границам 1991 года, такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.

Дэвис подчеркнул, у Украины нет военного пути, который помог бы ей избежать поражения.

«Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года», — сказал он.

Военный добавил, что любая аналитика подтвердит ведущее положение России на стратегическом уровне. По его мнению, так было всегда.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина не сможет выйти на границы 1991 года. Он напомнил, что скармливание Киевом фейковых побед населению сопровождается уничтожением своих собственных граждан при помощи «бусификации».