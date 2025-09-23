Силовые структуры
12:56, 23 сентября 2025Силовые структуры

Появились новые детали по иску о конфискации миллиардных активов у экс-замглавы Минобороны

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве рассмотрят иск о конфискации имущества экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, 6 ноября Пресненский суд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры России о конфискации имущества бывшего замглавы Минобороны Иванова. После расторжения брака и раздела имущества у него осталась квартира на Поварской улице площадью 300 квадратных метров. Банк под ее залог выдал кредит в размере 175 миллионов рублей. На эти деньги был приобретен дом в подмосковных Раздорах с земельным участком.

Также прокурор просит рассмотреть в закрытом режиме иск об обращении в доход государства 24 земельных участков, 13 мотоциклов, 23 машин, 42 часов, драгоценностей, антикварного оружия, принадлежащих экс-замминистра обороны, на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.

1 июля в Москве по решению суда Тимур Иванов получил 13 лет лишения свободы за хищение более четырех миллиардов рублей. Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее сообщалось, что расследование дела в отношении Тимура Иванова завершено.

    Все новости